Аргентинська збірна без проблем обіграла Еквадор.

Збірна Аргентини пробилася до півфіналу Кубка Америки-2021. У матчі 1/4 фіналу Аргентинці розгромили збірну Еквадору.

Лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі забив зі штрафного і віддав дві гольові передачі.

Відзначимо, що Мессі обійшов португальського нападника Кріштіану Роналду по голах зі штрафних за кар'єру. У аргентинця тепер 58 точних ударів зі стандартів, а у португальця - 57.

Аргентина - Еквадор - 3:0

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Голи: Де Пауль, 40, Мартінес, 84, Мессі, 90+3.

Аргентина: Мартінес, Акуна, Отаменді, Пеццелья, Моліна, Ло Чельсо (Ді Марія, 71), Паредес (Родрігес, 71), Де Пауль, Гонсалес (Тальяфіко, 83), Мессі, Мартінес (Агуеро, 90+4)

Еквадор: Галіндес, Еступіньян, Хінкелі, Арболеда, Пресіадо (Кампана, 83), Мендес, Груесо (Естрада, 46), Франко (Кайседо, 70), Паласіос (Плата, 46), Мена, Валенсія

Вилучення: Хінкелі, 90+2

Відеоогляд матчу від MEGOGO

Кубок Америки-2021: що потрібно знати

Турнір повинен був пройти в минулому році, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2021 рік. Спочатку Кубок Америки повинні були спільно прийняти Аргентина і Колумбія, але через ситуацію з коронавірусом і протести він був перенесений до Бразилії.

На Кубку Америки також повинні були зіграти дві запрошені команди з Азії - Катар і Австралія. Але через перенесення турніру і накладки з матчами відбору на ЧС-2022 вони відмовилися від участі.

У групі А виступали Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай, в групі В - Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. За підсумками групового етапу боротьбу припинили Венесуела і Болівія.

В інших чвертьфіналах Колумбія по пенальті обіграла Уругвай (0:0 і 4:2), Бразилія вибила Чилі (1:0), а збірна Перу по пенальті пройшла Парагвай (3:3 і 4:3).

У півфіналах Аргентина зіграє з Колумбією, а Бразилія - з Перу.

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Автор: Антон Дудар