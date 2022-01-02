Аргентинський геній вирушив на самоізоляцію.

У французькому ПСЖ зафіксували чотири випадки коронавірусу. Інфікувався хворобою і лідер команди - Ліонель Мессі.

Про це повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

Окрім Мессі, COVID-19 виявили також у Серхіо Ріко, Хуана Берната та Натана Бітумазали. Всі гравці опинилися на самоізоляції.

Нагадаємо, що раніше Андрій Шевченко заразився ковідом, а також Олександр Зінченко.

ПСЖ третього січня зіграє проти "Ванна" на стадії 1/16 фіналу Кубка Франції. Потім дев'ятого січня парижани в гостях проведуть матч проти "Ліона" в рамках 20-го туру Ліги 1.

Нагадаємо, що гол Мессі був визнаний найкращим м'ячем групового етапу Ліги чемпіонів.

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