В Південній Америці продовжується відбірковий турнір на чемпіонат світу-2022. Збірна Аргентини завітала в гості до Венесуели та перемогла з рахунком 3:1 завдяки голам нападників міланського "Інтера" - Лаутаро Мартінеса та Хоакіна Корреа. Останній оформив дубль.
Проте, матч міг би стати трагічним для генія футболу Ліонеля Мессі. На 31-й хвилині захисник Венесуели Адріан в жорстокому підкаті ледь не травмував Ліонеля. Центрбек грубо прямою ногою влетів у коліно Мессі.
Цей випадок нагадав підкат шведського футболіста Даніельсона проти Артема Бєсєдіна на Євро-2020, який жахливо завершився для українця. Мессі ж народився у сорочці - йому пощастило уникнути пошкодження коліна. Арбітр показав червону картку Адріану і той покинув поле.
А через партнера-грубіяна постраждав новачок київського "Динамо" Ерік Рамірес. Тренер замінив венесуельського форварда, щоб компенсувати втрату захисника. А Мессі провів на полі всі 90 хвилин.
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