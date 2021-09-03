Епізод, на щастя, не став трагічним.

В Південній Америці продовжується відбірковий турнір на чемпіонат світу-2022. Збірна Аргентини завітала в гості до Венесуели та перемогла з рахунком 3:1 завдяки голам нападників міланського "Інтера" - Лаутаро Мартінеса та Хоакіна Корреа. Останній оформив дубль.

Проте, матч міг би стати трагічним для генія футболу Ліонеля Мессі. На 31-й хвилині захисник Венесуели Адріан в жорстокому підкаті ледь не травмував Ліонеля. Центрбек грубо прямою ногою влетів у коліно Мессі.

Цей випадок нагадав підкат шведського футболіста Даніельсона проти Артема Бєсєдіна на Євро-2020, який жахливо завершився для українця. Мессі ж народився у сорочці - йому пощастило уникнути пошкодження коліна. Арбітр показав червону картку Адріану і той покинув поле.

А через партнера-грубіяна постраждав новачок київського "Динамо" Ерік Рамірес. Тренер замінив венесуельського форварда, щоб компенсувати втрату захисника. А Мессі провів на полі всі 90 хвилин.

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Автор: Артем Будрін