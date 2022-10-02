35-річний боксер підбадьорює захисників України.

Менеджер Егіс Клімас, який представляє інтереси володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика розповів, як український боксер підтримує військових.

Представник Усика повідомив, що 35-річний боксер зараз перебуває на передовій, де підтримує бойовий дух захисників України.

"На цей момент, поки ми говоримо, Усик знаходиться в Україні на передовій. Звичайно, не зі зброєю, але він підбадьорює бійців. Він підтримує свою країну. Відео дня

Його надихнули солдати, коли він пішов у госпіталь і відвідав їх - бійці, які отримали поранення на війні.

Усик увійшов до палати і побачив більше двадцяти солдатів, у кого не було ніг, у кого рук. Всі аплодували. Відчуття перебування там було неймовірним, кожен плакав. Вони говорили: "Ні, ти нам тут не потрібен, йди туди і бийся, ти боксер, ти чемпіон".

Як тільки він вийшов з лікарні, він сказав: "Я збираюся це зробити", - наводить слова Клімаса Talk Sport.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Очікується, що свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе проти переможця бою Вайлдер - Хеленіус.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик висловив свою позицію щодо Криму, який перебуває під окупацією РФ.

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