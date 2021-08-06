Футболістка з Канади Ребекка Куїнн виграла золото Ігор в Токіо.

Гравець жіночої футбольної збірної Канади Ребекка Куїнн став першим в історії трансгендером, який завоював медаль Олімпійських ігор.

Про це повідомляє France24.com.

У фінальному матчі олімпійського турніру з футболу жіноча збірна Канади виграла у Швеції (1:1 і 3:2 по пенальті).

У 2020 році Куїнн зробила камінг-аут, підкресливши, що є трансгендерним чоловіком - людиною, якій приписали жіночий гендер при народженні, але ідентифікує вона себе при цьому з чоловічим гендером.

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Також Куїнн тоді попросила використовувати при згадці про неї гендерно-нейтральні займенники - "вони" та "їх", а її ім'я скоротилося до одного Куїнн.

"Мене вважають, можливо, однією з найбільш зручних версій того, що означає бути трансгендером. Я білий, я транс-чоловік", - говорив Куїнн.

Варто також відзначити, що Куїнн зробив операцію з видалення грудей, що не завадило йому приїхати на Олімпіаду в складі жіночої збірної.

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Автор: Антон Дудар