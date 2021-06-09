В італійській Серії А продовжується тенденція змінювати тренерів.

Римський "Лаціо", який залишився без тренера у це міжсезоння, вже визначився з кандидатом на заміну.

Новим керманичем "орлів" стане 62-річний Мауріціо Саррі.

Про це стало відомо з офіційної сторінки клубу в Twitter.

В дописі команда зображена на одному колажі з банком та цигаркою. Це прозорий натяк на те, що саме Саррі очолить столичний клуб. Фахівець відомий своєю пристрастю до куріння, а також роботою в банку до початку діяльності тренера.

Цю інформацію підтвердив і авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Нагадаємо, що "Лаціо" фінішував на 6-ій сходинці та буде в наступному сезоні грати в Лізі Європи. Це був останній сезон для Сімоне Індзагі в якості тренера "орлів", позаяк він пішов на підвищення та очолив чинного чемпіона Італії - "Інтер".

В Серії А з топ-10 команд не змінили тренера в це міжсезоння поки що лише "Мілан" й "Аталанта". "Ювентус", зокрема, представив також нового керманича.

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Мауріціо Саррі: кар'єра та здобутки

Італійський спеціаліст зробив собі ім'я під час роботи в "Наполі". Саме в той період його стильний та красивий футбол нарекли терміном "саррібол". Хоча з неаполітанським клубом йому не вдалося завоювати трофеїв.

Після цього Саррі очолив "Челсі" й виграв з лондонцями Лігу Європи у сезоні 2018/19. В Англії він пропрацював лише рік та повернувся на батьківщину.

В сезоні 2019/20 Саррі тренував "Ювентус" й виграв Скудетто, але програв у фіналі Кубка Італії. З туринцями він пропрацював теж лише один сезон.

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Автор: Артем Будрін