28 серпня, у суботу, о 19:30 відбудеться гра команд "Динамо" та "Колос" у межах 6 туру Чемпіонату України з футболу.

Клуби зіграють на стадіоні "Олімпійський" у Києві, а транслюватиме гру телеканал 2+2.

У неділю, 29 серпня, о 19:30 команди "Зоря" та "Ворскла" зіграють у межах 6 туру Чемпіонату України з футболу.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 6-го туруМатч відбудеться на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі. Транслюватиме гру телеканал УНІАН.

Нагадуємо, що через правила проведення масових заходів під час пандемії умови відвідування стадіону вболівальниками можуть змінюватись, слідкуйте за офіційною інформацією.

Дивитися гру команд у Чемпіонаті України з футболу та дізнаватися про останні новини футбольних матчів можна в ефірі телеканалах УНІАН та 2+2.

Автор: Григорій Бондар