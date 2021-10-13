Матч УПЛ перенесли через спалах коронавірусу в однієї з команд

Львівський "Рух" сів на карантин.

Поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу "Інгулець" - "Рух" не відбудеться 17 жовтня згідно з запланованим графіком. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ. Причина - спалах коронавірусу в стані "Руху". ПЛР-тестування виявило ковід у футболістів львівського клубу. Позитивні тести на інфекцію здали усі заявлені воротарі львів'ян. Матч перенесений на невизначений термін. Також перенесена зустріч команд U-19. Нові дати будуть відомі згодом. УПЛ: підсумки 10-го туру Після 10-го туру "Динамо" набрало 26 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (23 очки) та "Ворскла" (21 очко).

Аутсайдером турніру є "Маріуполь" - 4 очки. Передостаннім йде "Минай" (6 очок).

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів. Автор: Артем Будрін

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