Турецький арбітр є "фартовим" для збірної України.

УЄФА призначив арбітрів на матч 3-го туру групового етапу Євро-2020, в якому збірна України зіграє проти збірної Австрії.

Як повідомив офіційний сайт УЄФА, головним арбітром матчу призначений турецький суддя Джюнейт Чакир.

Асистентами арбітра будуть Бахаттин Дуран й Тарік Енгюн. Четвертим арбітром буде німець Даніель Зіберт, а відповідальним за VAR призначений італієць Массіміліано Ірраті.

Чакир асоціюється в українських вболівальників з найкращими емоціями. Адже саме Чакир обслуговував поєдинок, в якому Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах Європи. В червні 2012 року на полі "Олімпійського" у Києві українці у вольовому стилі обіграли команду Швеції з рахунком 2:1. Це був останній дубль Андрія Шевченка в кар'єрі.

Також Чакир працював на матчі плей-оф ЧС-2014, коли збірна України під керівництвом Михайла Фоменка неочікувано переграла французів на своєму полі - 2:0. Тоді турецький суддя вилучив захисника Франції Лорана Косельни й поставив пенальті у ворота гостей.

А ще Чакир у 2015-му році судив матч-відповідь плей-оф України зі Словенією у відборі на Євро-2016. "Жовто-сині" тоді зіграли з рахунком 1:1 на виїзді й цього було досить для виходу у фінальну частину Євро-2016.

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Україна - Австрія: перед матчем

Матч Україна - Австрія 21 червня розпочнеться о 19.00.

Обидві команди в групі С поступилися Нідерландам, але виграли у Північної Македонії. До очної зустрічі Австрія та Україна підходять з однаковою кількістю очок та ідентичною різницею забитих/пропущених м'ячів. Команда Шевченка вище розташована в таблиці, оскільки має більше забитих голів.

Україна двічі зустрічалася з Австрією в товариських матчах - 2:1 у 2011 році й 2:3 у 2012-му.

Збірну України влаштує навіть нічия в цій грі, щоб з другого місця кваліфікуватися до 1/8 фіналу. Австрія має здобувати лише перемогу, якщо хоче фінішувати другою.

Тренерський штаб збірної України не може розраховувати на півзахисника Олександра Зубкова, котрий зазнав травми. У австрійців у лазареті лише Валентіно Лазаро.

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Автор: Артем Будрін