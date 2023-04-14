У паралельному поєдинку "Колос" практично без проблем обіграв "Інгулець".

У п’ятницю, 14 квітня, розпочалися матчі 21-го туру Української Прем'єр-ліги.

Перший поєдинок ігрового дня звів "Минай" та "Кривбас". Зустріч відбувалася у Минаї на стадіоні "Минай-Арена".

Долю матчу вирішив забитий гол закарпатців на четвертій хвилині завдяки Вишневському. Нападник є найкращим бомбардиром "Миная" – він забив уже четвертий гол у сезоні.

До кінця матчу ситуація на полі була вкрай напруженою. Загалом арбітр показав вісім жовтих карточок гравцям. А уже після поєдинку до рефері Дениса Шурмана підійшов головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб та почав з’ясовувати стосунки. У тому числі наставник був незадоволений тим, що не призначили пенальті у ворота "Миная".

"Війна йде, б***ь. Ти сидиш тупо в облозі і знущаєшся над людьми. Так не робиться. Тобі від цього легше?", - так звернувся до арбітра Вернидуб.

Після цього до жовтої карточки під час матчу тренер побачив перед собою ще й друге попередження та був вилучений.

"Минай" - "Кривбас" 1:0

Гол: Вишневський 4

"Минай": Бандура, Кравчук, Булеза (Рогозинський 60), Воробчак (Гечев 23), Твердохліб, Немчанінов, Горін (Петько 83), Гончар, Вітенчук, Мельник (Чуєв 46), Вишневський

"Кривбас": Кліщук, Рябов, Приходько (Микитишин 46), Понєдєльнік, Капіч, Татарков (Кораблін 77), Бескоровайний, Устименко, Банада, Дібанго, Задерака (Луньов 68)

Попередження: Вишневський 54, Булеза 57, Твердохліб 62, Немчанінов 90+2 - Бескоровайний 45+2, Понєдєльнік 63, Капіч 74, Луньов 88

У паралельному матчі "Інгулець" зазнав домашньої поразки від "Колоса". У цьому випадку також все вирішив один забитий гол у першому таймі. Його на свій рахунок записав Вадим Мілько.

"Інгулець" - "Колос" 0:1

Гол: Мілько 41

"Інгулець": Паламарчук, Поспєлов, Ковальов, Кучеренко (Одарюк 46), Сидоренко (Нагієв 46), Клименко, Кухарук (Запорожець 71), Смоляков, Головкін, Д.Кравчук (Марусич 46), Козиренко (Резепов 66)

"Колос": Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, М.Кравченко, Смирний, Мілько, Ільїн (Велетень 85), Оріховський (Болбат 73), Мякушко, Лисенко (Безбородько 52, Попов 85)

Попередження: Марусич 90, Смирний 90+4 - Кравченко 62, Велетень 86

Ці перемоги дозволили "Минаю" та "Колосу" піднятися вверх у турнірній таблиці. Закарпатці вибралися із зони вильоту і тепер посідають 10 місце, а ковалівці підібралися впритул до єврокубкової зони, розташувавшись на шостій позиції.

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