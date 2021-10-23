Поєдинок між "Сумами" та "Перемогою" ознаменувався скандалом.

У 15-му турі Другої ліги України в групі "Б" відбувся матч між "Сумами" та "Перемогою".

Гра пройшла на стадіоні "Альянс-Арена" в селі Байрак Сумської області. "Перемога" тріумфувала з рахунком 3:1. Найбільш шокуючий епізод трапився за декілька секунд до фінального свистка.

Хулігани почали перелазити через огорожу й побігли до представників команд. Одразу почалася масова бійка в натовпі. У хід пішов сльозогінний газ. Футболісти "Перемоги" пішли ховатися в роздягальні, а поліція не поспішала втручатися в бійню. Агресивні фанати втекли.

Зазначимо, що "Суми" посідають останнє місце в дивізіоні "Б" Другої ліги, а "Перемога" йде на 4-й сходинці.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін