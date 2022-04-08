"Марсель" завдяки ефектному голу Пайє виграв у підсумку матч.

7 квітня в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів французький "Марсель" приймав на своєму полі грецький ПАОК.

Гра завершилася перемогою французів з рахунком 2:1.

Підопічні Хорхе Сампаолі забили швидкий гол. Пайє віддав на Жерсона і той забив свій перший гол у єврокубках. Наприкінці першого тайму відзначився і сам Пайє. Ветерану вдався феноменальний удар в дотик з-за меж штрафного після подачі з кутового.

У самому дебюті другого тайму ПАОК скоротив відставання. Обрізка господарів біля власного штрафного майданчика завершилася точним ударом Ель-Каддурі. Цей гол став останнім у матчі.

"Марсель" - ПАОК - 2:1

Голи: Жерсон, 13, Пайє, 45 - Ель-Каддурі, 48

Огляд матчу (Відео голу Пайє дивіться, починаючи з 1:37):

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Результати всіх матчів

"Буде-Глімт" - "Рома" - 2:1

Голи: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 - Пеллегріні, 43

Лестер - ПСВ - 0:0

"Фейєноорд" - "Славія" - 3:3

Голи: Сіністерра 10, Сенезі 74, Кечку 86 - Олайінка 41, Сор 67, Траоре 90+5

Матчі-відповіді команди зіграють 14 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: