"Марсель" лідирує в групі В, набравши за 5 турів 11 очок.

У четвер, 30 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Марсель" приймав амстердамський "Аякс".

Гра проходила на стадіоні "Велодром" і завершилася перемогою французького клубу.

У першому таймі команди обмінялися чотирма голами. "Марсель" відкрив рахунок на 9-й хвилині завдяки реалізованому пенальті Обамеянга. Через хвилину Браян Броббі зрівняв рахунок. На 26-й хвилині Мбемба вдруге вивів французів вперед. Проте вже на 30-й хвилині Броббі оформив дубль і знову рахунок зрівняв. Другий тайм почався з швидкого голу "Марселя" - на 48-й хвилині Обамеянг забив після передачі Харіта. На 79-й хвилині "Аякс" втретє зрівняв рахунок. І все ж обзавестися очками нідерландському клубу в цій грі не вдалося. На 90+3-й хвилині Обамеянг оформив хет-трик і вирвав перемогу для "Марселя" в цій грі.

Відео дня

"Марсель" - "Аякс" - 4:3

Голи: Обамеянг, 9, пен, 48, 90+3, пен, Мбемба, 26 - Броббі , 10, 30, Акпом, 80

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи "Брайтон" обіграв в гостях грецький клуб АЕК з рахунком 1:0.

"Марсель" набрав 11 очок і займає перше місце в групі В. На другій позиції з 10 балами йде "Брайтон". Третю сходинку з 4 очками займає АЕК. Замикає квартет амстердамський "Аякс", який набрав всього 2 очки.

У заключному турі групового етапу Ліги Європи "Аякс" зіграє проти АЕКа, а "Марсель" зустрінеться з "Брайтоном".

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