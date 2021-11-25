Німецький фахівець Ральф Рангнік очолить "червоних дияволів".

Керівник зі спорту та розвитку московського "Локомотиву" Ральф Рангнік може стати новим головним тренером "Манчестер Юнайтед", котрий нещодавно звільнив норвежця Уле-Гуннара Сульшера.

Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic.

За версією видання, 63-річний німецький тренер погодився очолити "Ман Юнайтед". Сторони домовились про контракт на півроку. Рангнік буде тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера. Після цього Ральф отримає керівну посаду у структурі клубу на 2 роки.

Наразі ситуація залежить від "Локомотива". Московський клуб повинен дати згоду на розірвання контракту з Рангніком. В керівництві "Ман Юнайтед" переконані, що цей нюанс не стане проблемою.

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"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні

"МЮ" за 12 зіграних турів в рамках АПЛ зумів набрати 17 очок і посідає 8-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. Відставання від лідера турніру "Челсі" становить 12 балів.

У Лізі чемпіонів "Манчестер Юнайтед" йде на першому місці в групі F з 10 очками в активі. "Дияволи" достроково вийшли до плей-оф турніру.

Наступний матч манкуніанці зіграють 28 листопада проти "Челсі" в рамках АПЛ. У найближчих поєдинках командою керуватиме Майкл Каррік, поки не знайдеться інший тренер.

Автор: Артем Будрін