"Астон Вілла" створила сенсацію.

В рамках шостого туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" вдома приймав "Астон Віллу".

Зустріч завершилася несподіваною перемогою гостей. "Астон Вілла" на 88-й хвилині виконала кутовий удар, захисник Кортні Хауз вчасно вистрибнув та головою влучив у сітку воріт Давіда де Хеа.

Після цього "Манчестер" в компенсований арбітром час отримав право пробити пенальті. До "точки" підійшов Бруну Фернандеш, а не Кріштіану Роналду. Проте, один з лідерів команди змарнував нагоду вирвати хоча б нічию: Бруну запустив м'яча високо над воротами.

Це перша поразка "дияволів" в поточному сезоні АПЛ. До цього вони поступилися в першому турі Ліги чемпіонів, а також вилетіли з Кубка англійської ліги.

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" - 0:1

Гол: Хауз, 88

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака, Варан, Магвайр (Ліндельоф, 67), Шоу (Далот, 34), Мактоміні (Кавані, 82), Фред, Грінвуд, Фернандеш, Погба, Роналду

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш, Нгойо, Хауз, Мінгс, Таргетт, Макгінн, Луїз, Ремзі (Арчер, 86), Інгс (Буендіа, 78), Воткінс

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 90+3

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За підсумками шести матчів "Челсі" та "Ман Сіті" набрали по 13 очок, але через різницю забитих/пропущених вище розташувалися "містяни". У "Ліверпуля" теж 13 очок, але ще й гра в запасі.

"Манчестер Юнайтед" також має 13 очок після шести турів, але вони посідають 4-ту сходинку.

"Астон Вілла" має 10 залікових пунктів і займає сьому позицію.

Автор: Артем Будрін