"Манчестер Сіті" практично зняв всі питання щодо того, хто вийде в наступний раунд.

У вівторок, 15 лютого, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португалський "Спортінг" грав проти англійського "Манчестер Сіті". Поєдинок проходив на стадіоні "Жозе Альваладе" в Лісабоні і завершився перемогою "городян".

Футболісти "Ман Сіті" дуже швидко захопили ініціативу і зуміли відкрити рахунок забитим голам в самому дебюті гри - на 7-й хвилині забив Ріяд Марез. На 17-й хвилині зусиллями Бернанду Сілви "городяни" подвоїли свою перевагу. Ближче до завершення першої половини гри "Сіті" забив ще два голи - відзначилися Філ Фоден і Бернанду Сілва, який оформив дубль.

У другому таймі "Манчестер Сіті" продовжував знущатися над своїм суперником і забив ще один м'яч, відзначився Стерлінг.

"Спортінг" - "Манчестер Сіті" - 0:5

Голи: Марез (7), Бернанду Сілва (17, 44), Фоден (32), Стерлінг (58)

"Спортинг": Адан, Рікарду Есгаю, Коатес, Гонсалу Інасіу, Жоау Пальінья, Матеус Нунес, Педро Порро (Луїш Нету, 82), Рейс, Сарабія( Бруно Табата, 75), Педру Гонсалвеш (Угарте, 50), Пауліньо (Слімані, 75)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз (Зінченко, 61), Ляпорт (Аке, 85), Рубен Діаш, Жоау Конселу, Де Брюйне, Родрі (Фернандіньо, 73), Бернарду Сілва (Делап, 85), Стерлінг, Фоден (Гюндоган, 61), Марез

Відео голів:

Матч-відповідь "Манчестер Сіті" і "Спортінг" зіграють 9 березня. Гра пройде на стадіоні "Етіхад".

Додамо, що в цей день був зіграний ще один матч 1/8 фіналу ЛЧ, в якому мадридський "Реал" в гостях грав проти ПСЖ. Поєдинок завершився перемогою французького клубу.

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