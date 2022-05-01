"Городяни" відвантажили чотири м'ячі у ворота "Лідса" на їхньому полі.

У суботу, 30 квітня, на стадіоні "Елланд Роуд" в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022 "Лідс" приймав "Манчестер Сіті". Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 13-й хвилині відзначився півзахисник Родріго Ернандес, йому асистував Філіп Фоден. На 54-й хвилині перевагу "Сіті" подвоїв захисник Натан Аке, гольовий пас віддав Рубен Діаш. На 78-й хвилині нападник Габріел Жезус довів рахунок до розгромного, результативну передачу оформив Фоден. У доданий до другого тайму час взяттям воріт відзначився хавбек Фернандіньо.

"Лідс" - "Манчестер Сіті" - 0:4

Голи: Родрі, 13, Аке, 54, Жезус, 78, Фернандіньо, 90+3

"Лідс": Мельє, Даллас (Джеймс, 45+7), Эйлінг, Кох, Стрейк, Фірпо (Гелхардт, 62), Рафінья, Кліх, Філліпс, Харрісон, Родріго

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке (Зінченко, 60), Лапорт, Діаш, Канселу, Гюндоган, Родрі (Фернандіньо, 83), Гріліш, Фоден (Сілва, 80), Стерлінг, Жезус

Попередження: Фірпо, 6 - Гріліш, 14, Канселу, 68

Огляд матчу:

Українець Олександр Зінченко почав поєдинок на лавці запасних, але з'явився на полі на 60-й хвилині.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу "городян" над "Лідсом":

"Всі гравці проявили себе здорово, враховуючи складності, з якими ми зіткнулися. У "Лідса" були небезпечні контратаки в останні 25 хвилин, але ми провели дійсно хороший матч. Ми вже багато разів були у своєму нинішньому становищі. Тут справа не в тиску. Все досить просто: потрібно виграти всі матчі, щоб стати чемпіонами. Якщо не вийде - чемпіоном стане "Ліверпуль".

У нас ще багато складних матчів попереду. Зараз треба відновитися і відправлятися в Мадрид на матч Ліги чемпіонів", - наводить слова Гвардіоли BBC.

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