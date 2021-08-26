"Гірники" п'ятий рік поспіль гратимуть в груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Манчестер Сіті" дотепно відреагував на вихід "Шахтаря" до групового етапу Ліги чемпіонів.

Клуб з Манчестера та "Шахтар" три сезони поспіль (2017/18, 2018/19 і 2019/20) перетиналися на груповому раунді ЛЧ, а тому жарт ніби напрошувався сам собою.

"Незабаром побачимося, хлопці", - йдеться у Twitter "містян".

Чи збудеться "пророцтво" і чи потрапить донецька команда на топ-клуб з Манчестера четвертий рік поспіль - дізнаємося 26 серпня на жеребкуванні.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2021-2022

"Гірники" стартували з третього раунду кваліфікації, в якому пройшли бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.

"Шахтар" зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів п'ятий рік поспіль та вшістнадцяте у своїй історії.

Тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі дебютує в груповому етапі Ліги чемпіонів.

20-річний Михайло Мудрик дебютував в єврокубках.

"Шахтар" при жеребкуванні буде в третьому кошику разом з "Порту", "Аяксом", "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Бенфікою", "Аталантою" та "Зенітом".

Автор: Артем Будрін