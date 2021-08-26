Шахтар зупинив Монако та пройшов в груповий етап Ліги чемпіонів / фото ФК Шахтар
"Манчестер Сіті" дотепно відреагував на вихід "Шахтаря" до групового етапу Ліги чемпіонів.
Клуб з Манчестера та "Шахтар" три сезони поспіль (2017/18, 2018/19 і 2019/20) перетиналися на груповому раунді ЛЧ, а тому жарт ніби напрошувався сам собою.
See you soon guys! 😉😂 https://t.co/QugaVqS5mQpic.twitter.com/ce1MGWVat3— Manchester City (@ManCity) August 25, 2021
"Незабаром побачимося, хлопці", - йдеться у Twitter "містян".
Чи збудеться "пророцтво" і чи потрапить донецька команда на топ-клуб з Манчестера четвертий рік поспіль - дізнаємося 26 серпня на жеребкуванні.
"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2021-2022
- "Гірники" стартували з третього раунду кваліфікації, в якому пройшли бельгійський "Генк" - 2:1 і 2:1.
- "Шахтар" зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів п'ятий рік поспіль та вшістнадцяте у своїй історії.
- Тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі дебютує в груповому етапі Ліги чемпіонів.
- 20-річний Михайло Мудрик дебютував в єврокубках.
- "Шахтар" при жеребкуванні буде в третьому кошику разом з "Порту", "Аяксом", "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Бенфікою", "Аталантою" та "Зенітом".