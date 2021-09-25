Єдиний та переможний гол забив бразильський форвард у другому таймі.

Лондонський "Челсі" в рідних стінах програв з мінімальним рахунком чинному чемпіону Англії.

"Манчестер Сіті" завдяки голу Габріела Жезуса набрав три очки й випередив "аристократів" у турнірній таблиці.

В першому таймі гості володіли ініціативою, але вразити ворота "Челсі" не змогли. А ось після перерви команда Хосепа Гвардіоли забила переможний м'яч. 24-річний нападник збірної Бразилії Габріел Жезус скористався метушнею в штрафному майданчику і поцілив у ворота Едуара Менді.

"Челсі" - "Манчестер Сіті" - 0:1

Гол: Жезус, 53

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдіґер, Джеймс (Сілва, 29), Канте (Хавертц, 60), Жоржиньо (Лофтус-Чік, 76), Ковачич, Алонсо, Лукаку, Вернер

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Ляпорт, Діаш, Вокер, Де Брюйне (Марез, 81), Родрі, Бернарду Сілва, Гріліш (Стерлінг, 87), Фоден (Фернандіньо, 87), Жезус

АПЛ: ситуація в турнірній таблиці

За підсумками шести матчів "Челсі" та "Ман Сіті" набрали по 13 очок, але через різницю забитих/пропущених вище розташувалися "містяни". У "Ліверпуля" теж 13 очок, але ще й гра в запасі.

"Манчестер Юнайтед" також має 13 очок після шести турів, але вони посідають 4-ту сходинку.

Автор: Артем Будрін