Футболіст національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко заразився коронавірусом.
Саме з цієї причини українець не був включений в заявку "Сіті" на матч 21-го туру проти лондонського "Арсеналу".
Зінченко здав позитивний тест на COVID-19, з цієї причини українця відсторонили від роботи з командою і відправили на карантин за протоколами безпеки, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.
Також через зараження коронавірусом тренерський штаб Пепа Гвардіоли не може розраховувати на Філа Фодена і Джона Стоунза.
Читайте такожБитва грандів АПЛ: прогноз букмекерів і де дивитися матч Челсі - ЛіверпульДодамо, що в нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.
Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця кращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" 11 матчів - деякий час він був травмований.
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.