Українець не потрапив у заявку на матч з "Арсеналом".

Футболіст національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко заразився коронавірусом.

Саме з цієї причини українець не був включений в заявку "Сіті" на матч 21-го туру проти лондонського "Арсеналу".

Зінченко здав позитивний тест на COVID-19, з цієї причини українця відсторонили від роботи з командою і відправили на карантин за протоколами безпеки, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Також через зараження коронавірусом тренерський штаб Пепа Гвардіоли не може розраховувати на Філа Фодена і Джона Стоунза.

Читайте такожБитва грандів АПЛ: прогноз букмекерів і де дивитися матч Челсі - ЛіверпульДодамо, що в нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"