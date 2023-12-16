"Манчестер Сіті" не зміг обіграти "Кристал Пелас" на домашньому стадіоні.

У суботу, 16 грудня, в рамках 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Кристал Пелас".

Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад" і сенсаційно завершилася внічию.

Рахунок у грі був відкритий на 24-й хвилині - Джек Гріліш відправив м'яч у сітку воріт суперника після передачі Філа Фодена. На 54-й хвилині зустрічі "городяни" подвоїли перевагу в рахунку - відзначився 19-річний захисник Ріко Льюїс. На 76-й хвилині "орли" один гол відіграти - Жан-Філіп Матета забив з передачі Джеффрі Шлуппа. На 90+3-й хвилині гостям вдалося зрівняти рахунок - пенальті реалізував Мікаель Олісе.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "Кристал Пелас" - 2:2

Голи: Гріліш, 24, Льюїс, 54 - Матета, 76, Олісе, 90+3 пен

"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол, Родрі, Льюїс (Стоунс 90+6), Б. Сілва, Фоден, Гріліш, Альварес

"Кристал Пелас": Гендерсон, Клайн (Езе 90+1), Ворд (Озо 34), Андерсен, Гуехі, Мітчелл, Олісе, Рідевалд (Ахамада 81), Річардс, Шлупп (Франка 81), Матета

Попередження: Едерсон 42 - Андерсен 40

"Манчестер Сіті" набрав 34 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Кристал Пелас" з 17 балами йде на 15-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" зіграє проти "Евертона", а "Крістал Пелас" зустрінеться з "Брайтоном".

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