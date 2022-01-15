У 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" приїхав в гості до "Манчестер Сіті".
Гра була дуже обережною і все вирішив єдиний гол в другому таймі. На 70-й хвилині Кевін Де Брюйне забив у ворота колишньої команди та приніс мінімальну перемогу "містянам". Йому асистував Жоау Канселу.
Зазначимо, що Олександр Зінченко пропустив поєдинок через мікротравму.
"Манчестер Сіті" - "Челсі" - 1:0
Гол: Де Брюйне, 70
"Манчестер Сіті": Едерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Уокер – Сілва, Родрі, Де Брюйне (Гюндоган, 84) – Стерлінг, Грілиш, Фоден (Габріель Жезус, 88)
"Челсі": Аррісабалага – Сарр, Тіаго Сілва, Рюдігер – Алонсо (Маунт, 81), Ковачіч, Канте, Аспілікуета – Пулішич (Вернер, 69), Зієш (Хадсон-Одої, 69) – Лукаку
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АПЛ: положення команд
- "Манчестер Сіті" після 22 турів має 56 очок. У "Челсі" після такої самої кількості матчів - 43 бали. "Ліверпуль" має 42 очки після 20 поєдинків.
- "Арсенал" має 35 очок після 20 ігор - у них п'яте місце. "Вест Хем" посідає четверту позицію з 37 очками (за 21 матч).
- "Манчестер Юнайтед" набрав 31 бал за 19 матчів. В активі "Тоттенхема" 33 очки після 18-и ігор.