Схоже, інтрига в чемпіонській гонці померла.

У 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Челсі" приїхав в гості до "Манчестер Сіті".

Гра була дуже обережною і все вирішив єдиний гол в другому таймі. На 70-й хвилині Кевін Де Брюйне забив у ворота колишньої команди та приніс мінімальну перемогу "містянам". Йому асистував Жоау Канселу.

Зазначимо, що Олександр Зінченко пропустив поєдинок через мікротравму.

"Манчестер Сіті" - "Челсі" - 1:0

Гол: Де Брюйне, 70

"Манчестер Сіті": Едерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Уокер – Сілва, Родрі, Де Брюйне (Гюндоган, 84) – Стерлінг, Грілиш, Фоден (Габріель Жезус, 88)

"Челсі": Аррісабалага – Сарр, Тіаго Сілва, Рюдігер – Алонсо (Маунт, 81), Ковачіч, Канте, Аспілікуета – Пулішич (Вернер, 69), Зієш (Хадсон-Одої, 69) – Лукаку

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