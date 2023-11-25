"Манчестер Сіті" втратив перемогу над "Ліверпулем" у домашній грі.

У суботу, 25 листопада, відбувся центральний поєдинок 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася внічию.

У складі "городян" відзначився норвезький нападник Ерлінг Холанд. На 27-й хвилині він вивів "Сіті" вперед. "Ліверпуль" рахунок зрівняв на 80-й хвилині - Александр-Арнольд відправив м'яч у сітку воріт потужним ударом з-за меж штрафного майданчика. Асистував захиснику "червоних" Мохамед Салах.

Відео дня

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" 1:1

Голи: Холанд ( 27) - Александер-Арнольд (80)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Діаш, Аке, Родрі, Аканджі, Фоден, Альварес, Сілва, Доку, Холанд

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цімікас, Собослаї (Гакпо, 73), Макаллістер (Ендо, 85), Джонс (Гравенберх, 54), Салах, Нуньєс (Елліотт, 85), Жота (Луїс Діас, 54)

Попередження: Бернарду Сілва (89) - Нуньєс (75), Матіп (86), Ендо (90+3)

"Манчестер Сіті" набрав 29 очок і займає перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" з 28 балами йде на другій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зіграє проти лондонського "Тоттенхема", а "Ліверпуль" зустрінеться з "Фулхемом".

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