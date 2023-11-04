"Манчестер Сіті" вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

У суботу, 4 листопада, відбувся поєдинок 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Борнмут".

Гра проходила на стадіоні "Етіхад" і завершилася нищівною перемогою "городян".

Господарі поля забили по три голи в кожному з таймів. У першій половині зустрічі у складі "Манчестер Сіті" голи забивали Жеремі Доку, Бернарду Сілва і Мануель Аканджі. У другій половині зустрічі забили Філ Фоден, Натан Аке і Бернарду Сілва, який оформив дубль. Єдиний гол у складі "Борнмута" забив Луїс Сіністерра.

"Манчестер Сіті" - "Борнмут" - 6:1

Голи: Доку, 30, Сільва, 33, 84, Аканджі, 37, Фоден, 64, Аке, 88 - Сіністерра, 74

Огляд матчу:

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов на цю гру в стартовому складі команди і відіграв весь матч. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,2 бала.

"Манчестер Сіті" набрав 27 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Борнмут" з 6 балами йде на 17-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" зіграє проти лондонського "Челсі", а "Борнмут" зустрінеться з "Ньюкаслом".

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