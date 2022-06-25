Вранці 25 червня окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря.

Півзахисник італійської "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський прокоментував запуск ракет по Україні з території Білорусі.

"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирщині. Продовжуйте молитися за мир. З терористами🤝🏻", – написав Руслан у твіттері.

Нагадаємо, що вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Були завдані удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій областях.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.

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