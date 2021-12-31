Стефано Ераніо вірить, що "Дженоа" прогресуватиме при Андрію Шевченку.

Колишній півзахисник "Мілана" та "Дженоа" Стефано Ераніо поділився міркуваннями щодо роботи Андрія Шевченка на чолі клубу з Генуї.

Його цитує Telegram-канал "Гранде Шева" з посиланням на Il Secolo XIX.

"Я познайомився з "Шевою" у матчах легенд "Мілана". Прекрасна людина, справжній чемпіон. Разом з ним працює мій добрий друг Тассотті, з яким ми грали на правому фланзі "Мілана". Це люди, які заслуговують на максимальну довіру. Так, буде складно, але вони знаються на футболі. Клуб має допомогти їм. Потрібні якісні гравці, щоб врятуватися. Але достатньо закрити кілька проблемних позицій - нічого грандіозного", - сказав Ераніо.

"Мене вразили ввічливість Шевченка, його стриманість, упевненість у тому, що він каже. Згадую Карло Анчелотті. Спершу казали, що він занадто добрий, надто джентльмен, щоб тренувати. Втім, Карло показав, що можна бути спокійним та вигравати", - додав Стефано.

"У футболі багато тиску, спокою часто не вистачає. "Шева" й Тассотті можуть його дати. Мауро - неймовірний, він міг би бути головним у будь-якій команді. Сподіваюся, що незабаром результати "Дженоа" налагодяться", - завершив думку Ераніо, котрий є легендою для "Дженоа" і провів за цей клуб близько 250 матчів.

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