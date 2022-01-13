13 січня в рамках півфінального матчу Суперкубка Іспанії з футболу трапилася сенсація: мадридський "Атлетіко" поступився "Атлетіку" з Більбао.
Всі голи були забиті в другому таймі. Спершу автогол воротаря збірної Іспанії Унаї Сімона вивів "матрацників" вперед, але клуб з Більбао не здався і спромігся на вольову перемогу.
В компенсований арбітром час Хосе Хіменес отримав червону картку й "Атлетіко" завершив матч в меншості.
"Атлетіко" - "Атлетік" - 1:2
Голи: Сімон, 62 (автогол) - Єрай, 77, Ніко Вільямс, 82
"Атлетіко": Облак – Врсалько, Хіменес, Ермосо – Кондогб'я (де Пауль, 51) – Льоренте (Ренан Лоді, 46), Коке (Еррера, 84), Лемар (Матеус Кунья, 85), Карраско – Корреа (Суарес, 71), Фелікс
"Атлетік": Сімон - де Маркос, Єрай, Іньїго Мартінес, Баленсіага (Берчіче, 75) - Беренгер (Ніко Вільямс, 70), Саррага, Дані Гарсія, Муніаїн - Сансет (Рауль Гарсія, 70), Вільямс
Вилучення: Хіменес, 90+4
Відео голів
Суперкубок Іспанії: що потрібно знати
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