"Львів" у матчі 18-го туру УПЛ приймав "Ворсклу". Суперники розійшлися миром.
Команда Юрія Максимова відкрила рахунок в зустрічі, але львів'яни доволі швидко відновили паритет.
"Ворскла" після цього протистояння набрала 33 очки і займає в УПЛ п'яте місце. "Львів", у якого 17 очок, йде дванадцятим.
"Львів" - "Ворскла" - 1:1
Голи: Ременяк, 74 - Амількар, 65
"Львів": Ільющенков, Романчук, Лека, Брікнер (Ременяк, 69), Грисьо (Семенів, 77), Політило, Довгий, Якимець, Зозуля, Нич (Шина, 77), Ернест (Бусько, 85)
"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Павлюк, 8, Амількар, 39), Чеснаков, Яворський, Якубу, Кушніренко, Челядін, Пешич, О. Тілль, Кане, Рангел
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