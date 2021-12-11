Львів - Ворскла / фото УПЛ

"Львів" у матчі 18-го туру УПЛ приймав "Ворсклу". Суперники розійшлися миром.

Команда Юрія Максимова відкрила рахунок в зустрічі, але львів'яни доволі швидко відновили паритет.

"Ворскла" після цього протистояння набрала 33 очки і займає в УПЛ п'яте місце. "Львів", у якого 17 очок, йде дванадцятим.

"Львів" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Ременяк, 74 - Амількар, 65

"Львів": Ільющенков, Романчук, Лека, Брікнер (Ременяк, 69), Грисьо (Семенів, 77), Політило, Довгий, Якимець, Зозуля, Нич (Шина, 77), Ернест (Бусько, 85)

"Ворскла": Ткаченко, Пердута (Павлюк, 8, Амількар, 39), Чеснаков, Яворський, Якубу, Кушніренко, Челядін, Пешич, О. Тілль, Кане, Рангел

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Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

Автор: Артем Будрін