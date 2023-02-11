Андрій здобув п’ятий трофей у складі іспанців у День свого народження.

У рамках Клубного чемпіонату світу мадридський "Реал" переміг клуб із Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" з рахунком 5:3.

У стартовому складі "вершкових" вийшов український голкіпер Андрій Лунін – він провів на полі усі 90 хвилин. За це час воротар не зробив жодного сейву та ще й тричі пропустив. Усі три голи "Аль-Хіляль" забив після помилок суперників.

Відзначимо, що Андрій Лунін сьогодні святкує свій 24-й День народження. Для голкіпера завойований трофей Клубного чемпіонату світу став п’ятим у складі мадридського "Реала". Українець взяв участь у двох поєдинках на цьому турнірі, замінивши основного воротаря Тібо Куртуа, котрий нещодавно травмувався.

Відео дня

Фінал Клубного чемпіонату світу

"Реал" (Мадрид, Іспанія) – "Аль-Хіляль" (Ель-Ріяд, Саудівська Аравія) 5:3

Голи: В. Жуніор 13, 69, Ф. Вальверде 18, 58, К. Бензема 54 – М. Марега 26, Л. Вієтто 63, 79

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