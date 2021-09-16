Підопічні Віктора Скрипника не змогли зачепитися за очки у виїздному поєдинку.

Луганська "Зоря" стартувала на груповому етапі Ліги конференцій виїзним матчем проти норвезького "Буде-Глімта".

Зустріч завершилася вкрай невдало для українського клубу.

Перший тайм більш активно розпочали господарі поля. Норвезький клуб агресивніше пресингував і краще генерував гольові можливості. Проте їх підвела погана реалізація, а місцями дуже впевнено діяв голкіпер "Зорі" Дмитро Мацапура. Луганський клуб відповів потужними пострілами з-за меж штрафного майданчика: Дмитро Хомченовський та Єгор Назарина потривожили ворота "Буде-Глімта", але до взяття воріт трішки не вистачило.

На перерву команди пішли за рахунку 0:0, а в другій половині протистояння підопічні Віктора Скрипника зіграли кепсько. Одразу в дебюті другого тайму "Буде-Глімт" двічі забив. Спершу після кутового удару Мацапура невдало зіграв на виході, а Сальтнес головою відправив м'яча в сітку воріт, а потім Сольбаккен подвоїв перевагу.

Третій гол "Буде-Глімта" забив Амаль Пеллегріно, котрий дуже красиво перекинув голкіпера луганців. До фінального свистка "Зоря" так і не спромоглася притиснути суперника до воріт, але свій гол престижу таки забила. Артем Громов майстерно перекинув голкіпера норвежців на останній хвилині.

"Буде-Глімт" - "Зоря" - 3:1

Голи: Сальтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегріно, 60 - Громов, 90

"Буде-Глімт": Хайкін, Бьоркан (Конрадсен, 79), Лоде, Моє, Сампстед, Сальтнес, Берг, Брустад-Фет (Ветлесен, 67), Пеллегріно (Кумсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен

"Зоря": Мацапура, Снурніцин, Цвек, Вернидуб, Хомченовський, Кочергін, Булеца (Луньов, 71), Назарина, Кабаєв, Громов, Аллах'яр (Крістіан, 70)

Відео огляд матчу.

Автор: Артем Будрін