Суперник збірної України у відборі до Євро-2024 змінив наставника.

Федерація футболу Італії оголосила, що новим тренером національної збірної став Лучано Спаллетті.

64-річний фахівець на цьому посту замінить Роберто Манчіні. З 1 вересня Спаллетті розпочне свою роботу. 12 вересня та 20 листопада збірні Італії й України проведуть очні зустрічі у рамках кваліфікації до Євро-2024.

Спаллетті буде заробляти три мільйони євро на рік, а його контракт з Федерацією футболу Італії чинний до 2026 року.

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Попереднім місцем роботи Спаллетті був "Наполі", у минулому сезоні він привів неаполітанський клуб до золотих медалей Серії А.

Лучано Спаллетті: кар'єра та досягнення

Спаллетті відомий своєю роботою у "Венеції", "Удінезе", "Інтері" та "Емполі", але в межах Італії він собі зробив ім'я зі столичною "Ромою". Спаллетті чотири рази ставав віце-чемпіоном Італії з "вовками", двічі приводив їх до перемоги в Кубку Італії та один раз в Суперкубку.

З 2009 по 2014 Лучано працював з російським "Зенітом". За цей період він зміг двічі стати чемпіоном Росії.

У 2006 та 2007 роках Спаллетті отримував нагороду "Тренер року в Італії".

У травні 2023 року Спаллетті публічно привітав пітерський "Зеніт" з чемпіонством Росії і таким чином потрапив у скандал.

"Якщо "Наполі" перемагає у чемпіонаті, якщо "Зеніт" стає чемпіоном, це означає, що і ми, і "Зеніт" – чемпіони подвійно! Ми любимо ті самі речі: море, небо, у нас однакові кольори. І нам, і "Зеніту" подобається вигравати трофеї. Вітаю боса, Олексія Міллера! Вітаю мого друга, Сергія Семака! Вітаю футболістів та всю команду "Зеніт"! Я вас люблю! Давай, "Зеніт"!", - казав на відео Спаллетті.

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