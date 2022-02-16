У складі "червоних" голами відзначилися Фірміно і Салах.

У середу, 16 лютого, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський "Інтер" приймав на стадіоні "Джузеппе Меацца" англійський "Ліверпуль". Поєдинок завершився перемогою гостей.

Перший тайм пройшов при рівній грі. Обидва колективи мали по кілька непоганих моментів для взяття воріт, але не змогли реалізувати їх. Кращий момент був у хавбека "Інтера" Хакана Чалханоглу на 16-й хвилині матчу, але після його удару з декількох метрів м'яч влучив у поперечину.

Другий тайм проходив за тим же сценарієм, що і перший. Команди грали на зустрічних курсах, гра була досить рівною. Незважаючи на те, що до 75-ї хвилини не було жодного удару в площину воріт цей матч абсолютно не можна назвати нудним. Було дуже багато боротьби і хороших моментів, але м'яч вперто не хотів летіти у ворота.

І все ж, на 75-й хвилині гри, що важливо, першим ударом у площину воріт "Ліверпулю" вдалося відкрити рахунок у матчі. Після подачі з кутового від Робертсона гол у ворота "Інтера" забив Роберто Фірміно. На 83-й хвилині Салах підхопив м'яч у штрафному майданчику і завдав точного удару по воротах, подвоївши перевагу "червоних".

"Інтер" - "Ліверпуль" - 0:2

Голи: Фірміно, 75, Салах, 83

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, Де Врей (Раноккія, 87), Бастоні, Думфріс (Дарміан, 87), Відаль (Гальярдіні, 87), Брозович, Чалханоглу, Перішич, Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес, 70), Джеко

"Ліверпуль": Аліссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Еліотт (Кейта, 60), Фабіньо (Хендерсон, 59), Тьяго Алькантара (Мілнер, 86), Мане (Луїс Діас, 59), Діого Жота (Ферміно, 46), Салах

Відео голів:

Матч-відповідь "Інтер" і "Ліверпуль" зіграють 8-го березня. Гра пройде на знаменитому стадіоні "Енфілд".

Додамо, що в цей день був зіграний ще один матч 1/8 фіналу ЛЧ, в якому австрійський "Зальцбург" в рідних стінах приймав мюнхенську "Баварію". Гра завершилася внічию.

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