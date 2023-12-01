"Ліверпуль" впевнено лідирує в групі Е, набравши 12 очок в 5 іграх.

У четвер, 30 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Ліверпуль" приймав австрійський ЛАСК.

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Футболісти "Ліверпуля" забили по два м'ячі в кожному з таймів. Відкрив рахунок у грі Луїс Діас, який відзначився на 12-й хвилині. Через три хвилини "червоні" подвоїли свою перевагу - гол забив Коді Гакпо. На початку другого тайму Мохамед Салах забив третій м'яч англійців у цій грі. Крапку в матчі поставив Коді Гакпо, який оформив дубль на 90+2-й хвилині гри.

Відео дня

"Ліверпуль" - ЛАСК - 4:0

Голи: Діас (12), Гакпо (15, 90+2), Салах (51)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник Максим Таловєров вийшов в основному складі за ЛАСК, отримав жовту картку за фол на 58-й хвилині і був замінений на 61-й хвилині.

"Ліверпуль" набрав 12 очок і займає перше місце в групі Е. ЛАСК з 3 балами йде на останній сходинці. Друга позиція в групі за "Тулузою", в активі якої 8 очок. На третій позиції з 5 очками йде "Рояль Юніон".

У заключному турі групового етапу Ліги Європи "Ліверпуль" зіграє проти бельгійського "Рояль Юніон", а ЛАСК зустрінеться з "Тулузою".

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