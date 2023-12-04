"Ліверпуль" піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 3 грудня, відбувся поєдинок 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав "Фулхем".

Матч проходив на знаменитому стадіоні "Енфілд" і завершився перемогою господарів поля з рахунком 4:3.

Рахунок у грі був відкритий на 20-й хвилині - автогол собі в пасив записав голкіпер гостей Бернд Лено. Через чотири хвилини "Фулхему" вдалося зрівняти рахунок - Харрі Вілсон забив після передачі Ентоні Робінсона. На 38-й хвилині "Ліверпуль" вийшов вперед вдруге - півзахисник "червоних" Алексіс Макаллістер відправив м'яч точно в "дев'ятку" воріт фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика. На 45+3-й хвилині "Фулхем" знову зрівняв рахунок - гол забив Кенні Тете.

На 80-й хвилині гості несподівано повели в рахунку - Боббі Декордова-Рід забив гол після передачі Тома Кейрні. Проте взяти очки "Фулхему" в цій грі не вдалося. "Ліверпуль" здійснив видатний камбек в кінцівці грі, забивши два м'ячі протягом хвилини - на 87-й і 88-й хвилинах відзначилися Ватару Ендо і Трент Александер-Арнольд.

"Ліверпуль" - "Фулхем" - 4:3

Голи: Александер-Арнольд (20, 88), Макаллістер (38), Ендо (87) - Вілсон (24), Тете (45+3), Декордова-Рід(80)

"Ліверпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матіп (Конате, 69), Ван Дейк, Цімікас, Собослаї (Гакпо, 64), Макаллістер (Гомес, 65), Гравенберх (Ендо, 83), Салах, Нуньєс, Діас

"Фулхем": Лено, Тете (Кастань, 75), Бессі, Рим, Робінсон, Рід (Вінісіус, 90), Пальінья, Івобі (Декордова-Рід, 75), Перейра (Вілліан, 62), Вілсон (Керні, 62), Хіменес

Огляд матчу:

"Ліверпуль" завдяки цій перемозі набрав 31 очко і піднявся на друге місце в турнірній таблиці Анлійської Прем'єр-ліги. "Фулхем" з 15 балами йде на 14-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Англії "Шеффілд Юнайтед" зіграє проти "Ліверпуля", а "Фулхем" зустрінеться з "Ноттінгемом".

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