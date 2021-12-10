Груповий етап другого за значимістю єврокубка підійшов до завершення.

9 грудня відбулися матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи 2021-2022.

За їх підсумками стали відомі команди, які зіграють в плей-оф Ліги Європи (ті, хто зайняв перші і другі місця), а також в плей-оф Ліги конференцій (ті, хто зайняв треті місця).

Результати матчів

Група А

"Спарта" Прага - "Брондбю" - 2:0

"Ліон" - "Рейнджерс" - 1:1

Підсумкове положення команд: "Ліон" - 16 очок, "Рейнджерс" - 8, "Спарта" - 7, "Брондбю" - 2

Група В

"Штурм" - "Монако" - 1:1

"Реал Сосьєдад" - ПСВ - 3:0

Підсумкове положення команд: "Монако" - 12 очок, "Реал Сосьєдад" - 9, ПСВ - 8, "Штурм" - 2

Група С

"Легія" - "Спартак" - 0:1

"Наполі" - "Лестер" - 3:2

Підсумкове положення команд: "Спартак" - 10 очок, "Наполі" - 10, "Лестер" - 8, "Легія" - 6

Група D

"Антверпен" - "Олімпіакос" - 1:0

"Фенербахче" - "Айнтрахт" Франкфурт - 1:1

Підсумкове положення команд: "Айнтрахт" - 12, "Олімпіакос" - 9, "Фенербахче" - 6, "Антверпен" - 5

Група E

"Марсель" - "Локомотив" Москва - 1:0

"Лаціо" - "Галатасарай" - 0:0

Підсумкове положення команд: "Галатасарай" - 12 очок, "Лаціо" - 9, "Марсель" - 7, "Локомотив" - 2

Група F

"Брага" - "Црвена Звезда" - 1:1

"Лудогорець" - "Мітьюлланд" - 0:0

Підсумкове положення команд: "Црвена Звезда" - 11 очок, "Брага" - 10, "Мітьюлланд" - 9, "Лудогорець" - 2

Група G

"Ференцварош" - "Байєр" - 1:0

"Селтік" - "Бетіс" - 3:2

Підсумкове положення команд: "Байєр" - 13 очок, "Бетіс" - 10, "Селтік" - 9, "Ференцварош" - 3

Група H

"Вест Хем" - "Динамо" Загреб - 0:1

"Генк" - "Рапід" Відень - 0:1

Підсумкове положення команд: "Вест Хем" - 13 очок, "Динамо" Загреб -10, "Рапід" - 6, "Генк" - 5

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З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грали 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийшли відразу до 1/8 фіналу, а команди, які зайняли другі місця, зіграють в стикових матчах плей-оф з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які посіли в Лізі Європи треті місця, зіграють у стикових матчах плей-офф (1/16 фіналу) Ліги конференцій.

Жеребкування першого раунду плей-офф відбудеться 13 грудня, а матчі навиліт стартують у лютому.

Фінал турніру пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не була представлена жодним клубом.

Автор: Антон Дудар