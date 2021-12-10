9 грудня відбулися матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи 2021-2022.
За їх підсумками стали відомі команди, які зіграють в плей-оф Ліги Європи (ті, хто зайняв перші і другі місця), а також в плей-оф Ліги конференцій (ті, хто зайняв треті місця).
Результати матчів
Група А
"Спарта" Прага - "Брондбю" - 2:0
"Ліон" - "Рейнджерс" - 1:1
Підсумкове положення команд: "Ліон" - 16 очок, "Рейнджерс" - 8, "Спарта" - 7, "Брондбю" - 2
Група В
"Штурм" - "Монако" - 1:1
"Реал Сосьєдад" - ПСВ - 3:0
Підсумкове положення команд: "Монако" - 12 очок, "Реал Сосьєдад" - 9, ПСВ - 8, "Штурм" - 2
Група С
"Легія" - "Спартак" - 0:1
"Наполі" - "Лестер" - 3:2
Підсумкове положення команд: "Спартак" - 10 очок, "Наполі" - 10, "Лестер" - 8, "Легія" - 6
Група D
"Антверпен" - "Олімпіакос" - 1:0
"Фенербахче" - "Айнтрахт" Франкфурт - 1:1
Підсумкове положення команд: "Айнтрахт" - 12, "Олімпіакос" - 9, "Фенербахче" - 6, "Антверпен" - 5
Група E
"Марсель" - "Локомотив" Москва - 1:0
"Лаціо" - "Галатасарай" - 0:0
Підсумкове положення команд: "Галатасарай" - 12 очок, "Лаціо" - 9, "Марсель" - 7, "Локомотив" - 2
Група F
"Брага" - "Црвена Звезда" - 1:1
"Лудогорець" - "Мітьюлланд" - 0:0
Підсумкове положення команд: "Црвена Звезда" - 11 очок, "Брага" - 10, "Мітьюлланд" - 9, "Лудогорець" - 2
Група G
"Ференцварош" - "Байєр" - 1:0
"Селтік" - "Бетіс" - 3:2
Підсумкове положення команд: "Байєр" - 13 очок, "Бетіс" - 10, "Селтік" - 9, "Ференцварош" - 3
Група H
"Вест Хем" - "Динамо" Загреб - 0:1
"Генк" - "Рапід" Відень - 0:1
Підсумкове положення команд: "Вест Хем" - 13 очок, "Динамо" Загреб -10, "Рапід" - 6, "Генк" - 5
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Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грали 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийшли відразу до 1/8 фіналу, а команди, які зайняли другі місця, зіграють в стикових матчах плей-оф з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які посіли в Лізі Європи треті місця, зіграють у стикових матчах плей-офф (1/16 фіналу) Ліги конференцій.
- Жеребкування першого раунду плей-офф відбудеться 13 грудня, а матчі навиліт стартують у лютому.
- Фінал турніру пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не була представлена жодним клубом.