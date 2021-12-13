"Шериф" зіграє з "Брагою", а "Наполі" - з "Барселоною".

13 грудня відбулося жеребкування додаткового раунду плей-оф Ліги Європи. Боротьбу за трофей продовжують 24 команди.

Вісім клубів, які виграли свої квартети на груповому етапі Ліги Європи, одразу потрапили до 1/8 фіналу турніру. Володарі других місць зіграють проти команд, які стали третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів і переможці протистоянь приєднаються до учасників 1/8 фіналу.

Результати жеребкування додаткового раунду плей-оф Ліги Європи

"Олімпіакос" (Греція) - "Аталанта" (Італія)

"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

"Бетіс" (Іспанія) - "Зеніт" (Росія)

"Брага" (Португалія) - "Шериф" (Молдова)

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Севілья" (Іспанія)

"Лаціо" (Італія) - "Порту" (Португалія)

Плей-оф Ліги Європи: що потрібно знати

В 1/8 фіналу гарантовано потрапили: "Ліон", "Монако" (всі - Франція), "Спартак" (Москва, Росія), "Айнтрахт", "Баєр" (всі - Німеччина), "Галатасарай" (Туреччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Вест Хем" (Англія).

Поєдинки додаткового раунду плей-оф пройдуть 17 та 24 лютого. Сіяні команди перші матчі проведуть на виїзді. Нагадаємо, що правило виїзного голу УЄФА скасував.

Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Автор: Артем Будрін