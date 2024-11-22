За словами наставника "синьо-жовтих", на цій стадії немає слабких суперників.

Протистояння з Бельгією у раунді плейоф за вихід до елітного дивізіону футбольної Ліги націй буде непростим. Про це за результатами жеребкування заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров.

За його словами, жереб - "це завжди виклик, особливо коли йдеться про команди такого рівня, як збірна Бельгії".

"Ми добре знаємо цю команду, адже вже зустрічалися з нею на Євро-2024, тож маємо уявлення про її стиль гри та сильні сторони", - зазначив наставник "синьо-жовтих".

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Він підкреслив, що у плейоф Ліги націй за право виходу до дивізіону А немає слабких суперників:

"І Сербія, і Бельгія, й Угорщина, і Шотландія - це команди елітної групи. Тому сприймаємо кожен матч із такими суперниками як можливість перевірити себе і зробити крок уперед".

Збірна України в Лізі націй

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу перемогла команду Албанії у заключному матчі Ліги націй та прошла до раунду плейоф. Там підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Бельгії. Номінально домашній матч відбудеться 20 березня 2025 року, гра-відповідь запланована на 23 березня.

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