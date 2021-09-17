Відбулися поєдинки першого туру нового турніру УЄФА.

16 вересня пройшов перший тур групового етапу Ліги конференцій УЄФА.

Луганська "Зоря" програла норвезькому клубу, а італійська "Рома" розгромила з рахунком 5:1 болгарський ЦСКА. Французький "Ренн" вдома забрав очки у "Тоттенхема", а бельгійський "Гент" на виїзді переміг естонську "Флору". За "Гент" 63 хвилини на полі провів хавбек збірної України Роман Безус, котрий відзначився гольовою передачею.

Празька "Славія" вдома обіграла берлінський "Уніон", а захисник збірної України Тарас Качараба зіграв 53 хвилини та був замінений через травму.

Результати матчів

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Алашкерт" (Вірменія) - 4:1

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Феєнорд" (Нідерланди) - 0:0

"Кайрат" (Казахстан) - "Омонія" (Кіпр) - 0:0

"Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцарія) - 0:0

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - ПАОК (Греція) - 0:2

"Мура" (Словенія) - "Вітесс" (Нідерланди) - 0:2

"Ренн" (Франція) - "Тоттенхем" (Англія) - 2:2

"Славія" (Чехія) - "Уніон" (Німеччина) - 3:1

"Слован" (Словаччина) - "Копенгаген" (Данія) - 1:3

"Флора" (Естонія) - "Гент" (Бельгія) - 0:1

ХІК (Фінляндія) - ЛАСК (Австрія) - 0:2

"Анортосіс" (Кіпр) - "Партизан" (Сербія) - 0:2

"Буде-Глімт" (Норвегія) - "Зоря" (Україна) - 3:1

"Раннерс" (Данія) - "АЗ" Алкмар (Нідерланди) - 2:2

"Рома" (Італія) - ЦСКА (Болгарія) - 5:1

"Яблонець" (Чехія) - ЧФР "Клуж" (Румунія) - 1:0

Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати

На груповому етапі виступають 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться команди, які зайняли другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Фінал запланований на 25 травня в столиці Албанії - Тирані.

Автор: Артем Будрін