Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій.

У четвер, 16 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2022/2023.

За результатами ігор до наступного раунду турніру вийшли: "Вест Хем (Англія), "Фіорентина" (Італія), "АЗ Алкмаар" (Нідерланди), "Лех" (Польща), "Базель" (Швейцарія), "Ніцца" (Франція), "Андерлехт" (Бельгія), "Гент" (Бельгія).

Відзначимо, що лондонський "Вест Хем" на стадії 1/8 фіналу вибив кривдника "Дніпра-1" - кіпрський клуб АЕК Ларнака. "Молотобійці" виграли обидва матчі у кіпріотів і перемогли за сумою двох ігор з рахунком 6:0 (2:0, 4:0).

Відео дня

Результати матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Вест Хем" - АЕК Ларнака - 0:4

Голи: Скамакка, 20, Боуен, 46, 49, Мубама, 65

Огляд матчу:

"Сівасспор" - "Фіорентина" - 1:4

Голи: Есільюрт, 35 - Артур, 44, Міленкович, 62, Гутас, 78 аг, Кастровілі, 89

Огляд матчу:

"АЗ Алкмаар" - "Лаціо" - 2:1

Голи: Карлссон, 28, Павлідіс, 62 - Феліпе Андерсон, 21

Огляд матчу:

"Юргорден" - "Лех" - 0:3

Голи: Маршвінський, 77, Квеквескірі, 90+1, Скурас, 90+2

Огляд матчу:

"Слован" - "Базель" - 2:2 (по пен. 1:4)

Голи: Абубакарі, 10, Куцка, 17 - Калафіорі, 53, Амдуні, 90+3

Огляд матчу:

"Ніцца" - "Шериф" - 3:1

Голи: Лаборд, 30, Моффі, 53, Браїмі, 79 - Тапсоба, 54

Огляд матчу:

"Вільярреал" - "Андерлехт" - 0:1

Гол: Слімані, 73

Огляд матчу:

"Істанбул Башакшехір" - "Гент" - 1:4

Голи: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Огляд матчу:

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 17 березня.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома", яка у фіналі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".

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