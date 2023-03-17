У четвер, 16 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2022/2023.
За результатами ігор до наступного раунду турніру вийшли: "Вест Хем (Англія), "Фіорентина" (Італія), "АЗ Алкмаар" (Нідерланди), "Лех" (Польща), "Базель" (Швейцарія), "Ніцца" (Франція), "Андерлехт" (Бельгія), "Гент" (Бельгія).
Відзначимо, що лондонський "Вест Хем" на стадії 1/8 фіналу вибив кривдника "Дніпра-1" - кіпрський клуб АЕК Ларнака. "Молотобійці" виграли обидва матчі у кіпріотів і перемогли за сумою двох ігор з рахунком 6:0 (2:0, 4:0).
Результати матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій
"Вест Хем" - АЕК Ларнака - 0:4
Голи: Скамакка, 20, Боуен, 46, 49, Мубама, 65
Огляд матчу:
"Сівасспор" - "Фіорентина" - 1:4
Голи: Есільюрт, 35 - Артур, 44, Міленкович, 62, Гутас, 78 аг, Кастровілі, 89
Огляд матчу:
"АЗ Алкмаар" - "Лаціо" - 2:1
Голи: Карлссон, 28, Павлідіс, 62 - Феліпе Андерсон, 21
Огляд матчу:
"Юргорден" - "Лех" - 0:3
Голи: Маршвінський, 77, Квеквескірі, 90+1, Скурас, 90+2
Огляд матчу:
"Слован" - "Базель" - 2:2 (по пен. 1:4)
Голи: Абубакарі, 10, Куцка, 17 - Калафіорі, 53, Амдуні, 90+3
Огляд матчу:
"Ніцца" - "Шериф" - 3:1
Голи: Лаборд, 30, Моффі, 53, Браїмі, 79 - Тапсоба, 54
Огляд матчу:
"Вільярреал" - "Андерлехт" - 0:1
Гол: Слімані, 73
Огляд матчу:
"Істанбул Башакшехір" - "Гент" - 1:4
Голи: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37
Огляд матчу:
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 17 березня.
Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є італійська "Рома", яка у фіналі минулого сезону перемогла нідерландський "Фейєноорд".