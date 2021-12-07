Атлетіко поїде в гості до Порту / фото REUTERS

7 та 8 грудня пройдуть матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.

Розклад поєдинків

7 грудня

Група С. 22.00. "Боруссія" Д - "Бешикташ"

Група С. 22.00. "Аякс" - "Спортинг"

Група D. 22.00. "Шахтар" - "Шериф"

Група D. 22.00. "Реал" - "Інтер"

Група А. 19.45. ПСЖ - "Брюгге"

Група А. 19.45. "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"

Група В. 22.00. "Порту" - "Атлетіко"

Група В. 22.00. "Мілан" - "Ліверпуль"

8 грудня

Група Н. 19.45. "Зеніт" - "Челсі"

Група Н. 19.45. "Ювентус" - "Мальме"

Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз"

Група F. 22.00. "Аталанта" - "Вільярреал"

Група G. 22.00. "Зальцбург" - "Севілья"

Група G. 22.00. "Вольфсбург" - "Лілль"

Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Динамо" Київ

Група Е. 22.00. "Баварія" - "Барселона"

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

  • Груповий раунд Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно грають один проти одного вдома і на виїзді.
  • До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. 
  • Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
  • Ліга чемпіонів: результати матчів 24 листопада.
  • Ліга чемпіонів: результати матчів 23 листопада.

Автор: Артем Будрін