Ліга чемпіонів: розклад матчів завершального туру групового етапу

"Реал" прийматиме "Інтер", а "Баварія" - "Барселону".

7 та 8 грудня пройдуть матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. Розклад поєдинків 7 грудня Група С. 22.00. "Боруссія" Д - "Бешикташ" Група С. 22.00. "Аякс" - "Спортинг" Група D. 22.00. "Шахтар" - "Шериф" Група D. 22.00. "Реал" - "Інтер" Група А. 19.45. ПСЖ - "Брюгге" Група А. 19.45. "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті" Група В. 22.00. "Порту" - "Атлетіко" Група В. 22.00. "Мілан" - "Ліверпуль" 8 грудня Група Н. 19.45. "Зеніт" - "Челсі" Група Н. 19.45. "Ювентус" - "Мальме" Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" Група F. 22.00. "Аталанта" - "Вільярреал" Група G. 22.00. "Зальцбург" - "Севілья" Група G. 22.00. "Вольфсбург" - "Лілль" Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Динамо" Київ Група Е. 22.00. "Баварія" - "Барселона" Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий раунд Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно грають один проти одного вдома і на виїзді.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 24 листопада.

Ліга чемпіонів: результати матчів 23 листопада. Автор: Артем Будрін

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