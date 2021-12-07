7 та 8 грудня пройдуть матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
Розклад поєдинків
7 грудня
Група С. 22.00. "Боруссія" Д - "Бешикташ"
Група С. 22.00. "Аякс" - "Спортинг"
Група D. 22.00. "Шахтар" - "Шериф"
Група D. 22.00. "Реал" - "Інтер"
Група А. 19.45. ПСЖ - "Брюгге"
Група А. 19.45. "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
Група В. 22.00. "Порту" - "Атлетіко"
Група В. 22.00. "Мілан" - "Ліверпуль"
8 грудня
Група Н. 19.45. "Зеніт" - "Челсі"
Група Н. 19.45. "Ювентус" - "Мальме"
Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз"
Група F. 22.00. "Аталанта" - "Вільярреал"
Група G. 22.00. "Зальцбург" - "Севілья"
Група G. 22.00. "Вольфсбург" - "Лілль"
Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Динамо" Київ
Група Е. 22.00. "Баварія" - "Барселона"
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий раунд Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно грають один проти одного вдома і на виїзді.
- До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 24 листопада.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 23 листопада.