2 і 3 листопада відбудуться поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
Розклад матчів
2 листопада
Група Е. 22.00. "Динамо" Київ - "Барселона"
Група Е. 22.00. "Баварія" - "Бенфіка"
Група G. 22.00. "Севілья" - "Лілль"
Група G. 19.45. "Вольфсбург" - "Зальцбург"
Група F. 22.00. "Вільярреал" - "Янг Бойз"
Група F. 22.00. "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед"
Група Н. 22.00. "Ювентус" - "Зеніт"
Група Н. 19.45. "Мальме" - "Челсі"
3 листопада
Група С. 19.45. "Спортінг" - "Бешикташ"
Група С. 22.00. "Боруссія" Дортмунд - "Аякс"
Група А. 19.45. "Манчестер Сіті" - "Брюгге"
Група А. 22.00. "РБ Лейпциг" - ПСЖ
Група В. 19.45. "Мілан" - "Порту"
Група В. 22.00. "Ліверпуль" - "Атлетіко"
Група D. 22.00. "Шериф" - "Інтер"
Група D. 19.45. "Реал" - "Шахтар"
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 20 жовтня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 19 жовтня.