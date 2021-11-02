Ліга чемпіонів: розклад матчів 4-го туру групового етапу

Розпочинається друге коло групового раунду.

2 і 3 листопада відбудуться поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. Розклад матчів 2 листопада Група Е. 22.00. "Динамо" Київ - "Барселона" Група Е. 22.00. "Баварія" - "Бенфіка" Група G. 22.00. "Севілья" - "Лілль" Група G. 19.45. "Вольфсбург" - "Зальцбург" Група F. 22.00. "Вільярреал" - "Янг Бойз" Група F. 22.00. "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" Група Н. 22.00. "Ювентус" - "Зеніт" Група Н. 19.45. "Мальме" - "Челсі" 3 листопада Група С. 19.45. "Спортінг" - "Бешикташ" Група С. 22.00. "Боруссія" Дортмунд - "Аякс" Група А. 19.45. "Манчестер Сіті" - "Брюгге" Група А. 22.00. "РБ Лейпциг" - ПСЖ Група В. 19.45. "Мілан" - "Порту" Група В. 22.00. "Ліверпуль" - "Атлетіко" Група D. 22.00. "Шериф" - "Інтер" Група D. 19.45. "Реал" - "Шахтар" Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 20 жовтня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 19 жовтня. Автор: Артем Будрін

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