19 і 20 жовтня відбудуться поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022.
Розклад матчів
19 жовтня
Група С. 19.45. "Бешикташ" - "Спортінг"
Група С. 22.00. "Аякс" - "Боруссія" Дортмунд
Група А. 19.45. "Брюгге" - "Манчестер Сіті"
Група А. 22.00. ПСЖ - "РБ Лейпциг"
Група В. 22.00. "Порту" - "Мілан"
Група В. 22.00. "Атлетіко" - "Ліверпуль"
Група D. 22.00. "Інтер" - "Шериф"
Група D. 22.00. "Шахтар" - "Реал"
20 жовтня
Група Е. 19.45. "Барселона" - "Динамо" Київ
Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Баварія"
Група G. 22.00. "Лілль" - "Севілья"
Група G. 19.45. "Зальцбург" - "Вольфсбург"
Група F. 22.00. "Янг Бойз" - "Вільярреал"
Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"
Група Н. 22.00. "Зеніт" - "Ювентус"
Група Н. 22.00. "Челсі" - "Мальме"
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Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.
- Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.
- До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.
- Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 28 вересня.
- Ліга чемпіонів: результати матчів 29 вересня.