Ліга чемпіонів: розклад матчів 3-го туру групового етапу

"Динамо" та "Шахтар" зіграють проти іспанських клубів, "Челсі" прийме "Мальме", а "МЮ" зустрінеться з "Аталантою".

19 і 20 жовтня відбудуться поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2021-2022. Розклад матчів 19 жовтня Група С. 19.45. "Бешикташ" - "Спортінг" Група С. 22.00. "Аякс" - "Боруссія" Дортмунд Група А. 19.45. "Брюгге" - "Манчестер Сіті" Група А. 22.00. ПСЖ - "РБ Лейпциг" Група В. 22.00. "Порту" - "Мілан" Група В. 22.00. "Атлетіко" - "Ліверпуль" Група D. 22.00. "Інтер" - "Шериф" Група D. 22.00. "Шахтар" - "Реал" 20 жовтня Група Е. 19.45. "Барселона" - "Динамо" Київ Група Е. 22.00. "Бенфіка" - "Баварія" Група G. 22.00. "Лілль" - "Севілья" Група G. 19.45. "Зальцбург" - "Вольфсбург" Група F. 22.00. "Янг Бойз" - "Вільярреал" Група F. 22.00. "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" Група Н. 22.00. "Зеніт" - "Ювентус" Група Н. 22.00. "Челсі" - "Мальме" Читайте такожЛіга чемпіонів: названо найкращий гол 2-го туру (відео) Ліга чемпіонів 2021-2022: головне Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 14/15 вересня, 2 тур - 28/29 вересня, 3 тур - 19/20 жовтня, 4 тур - 2/3 листопада, 5 тур - 23/24 листопада, 6 тур - 7/8 грудня.

До плей-оф турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 28 вересня.

Ліга чемпіонів: результати матчів 29 вересня. Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter