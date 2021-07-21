20 і 21 липня відбулися перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Результати матчів
Шлях представників ліг
"Рапід" (Австрія) - "Спарта" (Чехія) - 2:1
"Селтік" (Шотландія) - "Мітьюлланд" (Данія) - 1:1
ПСВ (Нідерланди) - "Галатасарай" (Туреччина) - 5:1
Шлях чемпіонів
"Алашкерт" (Вірменія) - "Шериф" (Молдова) - 0:1
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - ЧФР (Румунія) - 1:2
"Ференцварош" (Угорщина) - "Жальгіріс" (Литва) - 2:0
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Омонія" (Кіпр) - 2:0
"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 2:1
"Мальме" (Швеція) - ХІК (Фінляндія) - 2:1
"Мура" (Словенія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 0:0
"Слован" (Словаччина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 0:0
"Олімпіакос" (Греція) - "Нефтчі" (Азербайджан) - 1:0
"Легія" (Польща) - "Флора" (Естонія) - 2:1
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Кваліфікація Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати
- Ліга чемпіонів: результати першого раунду кваліфікації.
- Переможені команди зі "Шляху представників ліг" потраплять відразу в груповий етап Ліги Європи. Переможені команди зі "Шляху чемпіонів" опиняться в раунді плей-офф Ліги Європи.
- Жеребкування третього раунду кваліфікації вже відбулося. А жеребкування раунду плей-офф ЛЧ відбудеться 2 серпня.
- З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу у матчах плей-офф і кваліфікації.
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