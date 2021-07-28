27 і 28 липня були зіграні матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
За їх підсумками визначилися всі пари 3-го кваліфікаційного раунду. З цієї стадії в боротьбу вступає донецький "Шахтар".
Результати матчів
Шлях представників ліг
"Спарта" (Чехія) - "Рапід" (Австрія) - 2:0 (3:2 за сумою двох зустрічей)
"Мітьюлланд" (Данія) - "Селтік" (Шотландія) - 2:1 (3:2 за сумою двох зустрічей)
"Галатасарай" (Туреччина) - ПСВ (Нідерланди) - 1:2 (2:7 за сумою двох зустрічей)
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Шлях чемпіонів
ХІК (Фінляндія) - "Мальме" (Швеція) - 2:2 (3:4 за сумою двох зустрічей)
"Флора" (Естонія) - "Легія" (Польща) - 0:1 (1:3 за сумою двох зустрічей)
"Омонія" (Кіпр) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:1 (0:3 за сумою двох зустрічей)
"Жальгіріс" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:3 (1:5 за сумою двох зустрічей)
"Нефтчі" (Азербайджан) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:1 (0:2 за сумою двох зустрічей)
"Шериф" (Молдова) - "Алашкерт" (Вірменія) - 3:1 (4:1 за сумою двох зустрічей)
ЧФР (Румунія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 2:0 (4:1 за сумою двох зустрічей)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Мура" (Словенія) - 3:1 (3:1 за сумою двох зустрічей)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Слован" (Словаччина) - 3:2 (3:2 за сумою двох зустрічей)
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Кайрат" (Казахстан) - 5:0 (6:2 за сумою двох зустрічей)
Пари 3-го раунду кваліфікації
Шлях представників ліг
"Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)
"Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія)
ПСВ (Нідерланди) - "Мітьюлланд" (Данія)
"Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія)
Шлях чемпіонів
"Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" (Чехія)
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "Легія" (Польща)
"Мальме" (Швеція) - "Рейнджерс" (Шотландія)
ЧФР (Румунія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Лудогорець" (Болгарія)
"Црвена Звезда" (Сербія) - "Шериф" (Молдова)
Кваліфікація Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати
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