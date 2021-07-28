Ліга чемпіонів: результати 2-го раунду кваліфікації та пари 3-го етапу

У головному клубному турнірі Європи завершився другий кваліфікаційний раунд.

27 і 28 липня були зіграні матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. За їх підсумками визначилися всі пари 3-го кваліфікаційного раунду. З цієї стадії в боротьбу вступає донецький "Шахтар". Результати матчів Шлях представників ліг "Спарта" (Чехія) - "Рапід" (Австрія) - 2:0 (3:2 за сумою двох зустрічей) "Мітьюлланд" (Данія) - "Селтік" (Шотландія) - 2:1 (3:2 за сумою двох зустрічей) "Галатасарай" (Туреччина) - ПСВ (Нідерланди) - 1:2 (2:7 за сумою двох зустрічей) Читайте такожЛіга чемпіонів: результати матчів 2-го раунду кваліфікації Шлях чемпіонів ХІК (Фінляндія) - "Мальме" (Швеція) - 2:2 (3:4 за сумою двох зустрічей) "Флора" (Естонія) - "Легія" (Польща) - 0:1 (1:3 за сумою двох зустрічей) "Омонія" (Кіпр) - "Динамо" Загреб (Хорватія) - 0:1 (0:3 за сумою двох зустрічей) "Жальгіріс" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:3 (1:5 за сумою двох зустрічей) "Нефтчі" (Азербайджан) - "Олімпіакос" (Греція) - 0:1 (0:2 за сумою двох зустрічей) "Шериф" (Молдова) - "Алашкерт" (Вірменія) - 3:1 (4:1 за сумою двох зустрічей) ЧФР (Румунія) - "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) - 2:0 (4:1 за сумою двох зустрічей) "Лудогорець" (Болгарія) - "Мура" (Словенія) - 3:1 (3:1 за сумою двох зустрічей) "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Слован" (Словаччина) - 3:2 (3:2 за сумою двох зустрічей) "Црвена Звезда" (Сербія) - "Кайрат" (Казахстан) - 5:0 (6:2 за сумою двох зустрічей) Пари 3-го раунду кваліфікації Шлях представників ліг "Генк" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна) "Спартак" (Росія) - "Бенфіка" (Португалія) ПСВ (Нідерланди) - "Мітьюлланд" (Данія) "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія) Шлях чемпіонів "Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" (Чехія) "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Легія" (Польща) "Мальме" (Швеція) - "Рейнджерс" (Шотландія) ЧФР (Румунія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) "Олімпіакос" (Греція) - "Лудогорець" (Болгарія) "Црвена Звезда" (Сербія) - "Шериф" (Молдова) Кваліфікація Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати Ліга чемпіонів: результати першого раунду кваліфікації.

Команди, що програли, продовжать боротьбу в кваліфікації Ліги Європи.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться 2 серпня.

З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу у матчах плей-офф і кваліфікації. Автор: Антон Дудар

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