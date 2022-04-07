6 квітня були зіграні два матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. "Вільярреал" на своєму полі приймав "Баварію", а мадридський "Реал" в гостях протистояв "Челсі".
Головною сенсацією перших матчів 1/4 фіналу ЛЧ стала перемога іспанського "Вільярреала" над мюнхенською "Баварією".
"Вільярреал" - "Баварія" - 1:0
Гол: Данхума, 8
"Вільярреал": Руллі, Фойт (Ор'є, 81), Альбіоль, Торрес, Еступіан, Капуе, Парехо, Кокелен (Педраса, 59), Ло Чельсо, Морено, Данхума (Чуквузе, 81)
"Баварія": Нойєр, Павар (Зюле, 71), Упамекано, Ернандес, Девіс, Кімміх, Мусіала, Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90), Гнабрі (Сане, 62), Левандовскі
Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник "Вільяреала" Арно Данхума на 8-й хвилині. "Мюнхенці" так і не змогли відповісти супернику.
Огляд матчу:
Центральним матчем дня було протистояння "Реала" і "Челсі" в Лондоні. Ця битва грандів іспанського та англійського футболу завершилася яскравою перемогою мадридців.
"Челсі" - "Реал" - 1:3
Голи: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46
"Челсі": Менді, Рюдігер, Крістенсен (Ковачіч, 46), Тіагу Сілва, Джеймс, Аспілікуета, Жоржиньо (Лофтус-Чік, 64), Канте (Зиеш, 46), Маунт, Хаверц, Пулішіч (Лукаку, 64)
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Едер Мілітао (Начо, 64), Алаба, Менді, Кроос (Камавінга, 74), Модріч, Каземіро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бейл, 86), Вінісіус Жуніор
Попередження: Рюдігер, 19 - Едер Мілітао, 14
Героєм матчу став Карім Бензема, який оформив хет-трик у ворота "синіх".
Відзначимо також, що француз став 4-м гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити більше 80 м'ячів у турнірі (82). Раніше це вдалося Роберту Левандовскі (85), Ліонелю Мессі (125) і Кріштіану Роналду (140).
На хет-трик Бензема "Челсі" змогли відповісти тільки голом престижу – відзначився Кай Хавертц.
Огляд матчу:
Поєдинки у відповідь команди зіграють 12 квітня.
Ліга чемпіонів 2021-2022: головне
- Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-офф турніру вийшли по дві кращі команди з кожної групи.
- "Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.
- Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбулася 18 березня.
- "Челсі" захищає статус володаря трофея.
- Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 5-6 квітня, матчі-відповіді - 12-13 квітня. Півфінали відбудуться 26-27 квітня і 3-4 травня. Фінал буде зіграний 28 травня в Парижі.
- Спочатку фінал ЛЧ повинен був прийняти Санк-Петербург, але через військову агресію РФ УЄФА позбавив Росію права прийняти фінал турніру. Крім того всі російські клуби і збірна були відсторонені від ігор під егідою ФІФА та УЄФА.