"Вільярреал" несподівано завдав поразки "Баварії" в першому матчі 1/4 фіналу.

6 квітня були зіграні два матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. "Вільярреал" на своєму полі приймав "Баварію", а мадридський "Реал" в гостях протистояв "Челсі".

Головною сенсацією перших матчів 1/4 фіналу ЛЧ стала перемога іспанського "Вільярреала" над мюнхенською "Баварією".

"Вільярреал" - "Баварія" - 1:0

Гол: Данхума, 8

"Вільярреал": Руллі, Фойт (Ор'є, 81), Альбіоль, Торрес, Еступіан, Капуе, Парехо, Кокелен (Педраса, 59), Ло Чельсо, Морено, Данхума (Чуквузе, 81)

"Баварія": Нойєр, Павар (Зюле, 71), Упамекано, Ернандес, Девіс, Кімміх, Мусіала, Коман, Мюллер (Горецка, 62, Рока, 90), Гнабрі (Сане, 62), Левандовскі

Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник "Вільяреала" Арно Данхума на 8-й хвилині. "Мюнхенці" так і не змогли відповісти супернику.

Огляд матчу:

Центральним матчем дня було протистояння "Реала" і "Челсі" в Лондоні. Ця битва грандів іспанського та англійського футболу завершилася яскравою перемогою мадридців.

"Челсі" - "Реал" - 1:3

Голи: Хаверц, 40 - Бензема, 21, 24, 46

"Челсі": Менді, Рюдігер, Крістенсен (Ковачіч, 46), Тіагу Сілва, Джеймс, Аспілікуета, Жоржиньо (Лофтус-Чік, 64), Канте (Зиеш, 46), Маунт, Хаверц, Пулішіч (Лукаку, 64)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Едер Мілітао (Начо, 64), Алаба, Менді, Кроос (Камавінга, 74), Модріч, Каземіро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бейл, 86), Вінісіус Жуніор

Попередження: Рюдігер, 19 - Едер Мілітао, 14

Героєм матчу став Карім Бензема, який оформив хет-трик у ворота "синіх".

Відзначимо також, що француз став 4-м гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити більше 80 м'ячів у турнірі (82). Раніше це вдалося Роберту Левандовскі (85), Ліонелю Мессі (125) і Кріштіану Роналду (140).

На хет-трик Бензема "Челсі" змогли відповісти тільки голом престижу – відзначився Кай Хавертц.

Огляд матчу:

Поєдинки у відповідь команди зіграють 12 квітня.

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