Переможці двоматчевих протистоянь отримають путівки до групового раунду ЛЧ.

У вівторок, 29 серпня, буде зіграно три зустрічі-відповіді двоматчевих протистоянь кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Цього дня грецький "Панатінаїкос", який у другому раунді кваліфікації турніру вибив "Дніпро-1", зіграє проти "Браги". Швейцарський "Янг Бойз" прийматиме ізраїльський клуб "Маккабі" Хайфа, а турецький "Галатасарай" поміряється силами з "Мольде".

Ще три поєдинки відбудуться у середу, 30 серпня. Цього дня польський "Ракув", кольори якого захищає українець Владислав Кочергін, зіграє із датським "Копенгагеном". АЕК прийме бельгійський "Антверпен", а ПСВ зустрінеться із шотландським "Рейнджерсом".

Відео дня

Ліга чемпіонів. Розклад матчів-відповідей 4-го раунду кваліфікації

Вівторок, 29 серпня

22:00 "Панатінаїкос" - "Брага"

22:00 "Янг Бойз" - "Маккабі" Хайфа

22:00 "Галатасарай" - "Мольде"

Середа, 30 серпня

22:00 АЕК - "Антверпен"

22:00 "Копенгаген" - "Ракув"

22:00 ПСВ - "Рейнджерс"

Ліга чемпіонів. Результати перших матчів 4-го раунду кваліфікації

"Брага" - "Панатинаїкос" - 2:1

"Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0

"Мольде" - "Галатасарай" - 2:3

"Антверпен" - АЕК - 1:0

"Ракув" - "Копенгаген" - 0:1

"Рейнджерс" - ПСВ - 2:2

Нагадаємо, переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Команди, які програють, потраплять до групового раунду Ліги Європи.

Чинним переможцем ЛЧ є англійський "Манчестер Сіті", який переміг у фіналі минулого сезону міланський "Інтер" з рахунком 1:0.

Вас також можуть зацікавити новини: