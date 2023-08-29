У вівторок, 29 серпня, буде зіграно три зустрічі-відповіді двоматчевих протистоянь кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Цього дня грецький "Панатінаїкос", який у другому раунді кваліфікації турніру вибив "Дніпро-1", зіграє проти "Браги". Швейцарський "Янг Бойз" прийматиме ізраїльський клуб "Маккабі" Хайфа, а турецький "Галатасарай" поміряється силами з "Мольде".
Ще три поєдинки відбудуться у середу, 30 серпня. Цього дня польський "Ракув", кольори якого захищає українець Владислав Кочергін, зіграє із датським "Копенгагеном". АЕК прийме бельгійський "Антверпен", а ПСВ зустрінеться із шотландським "Рейнджерсом".
Ліга чемпіонів. Розклад матчів-відповідей 4-го раунду кваліфікації
Вівторок, 29 серпня
- 22:00 "Панатінаїкос" - "Брага"
- 22:00 "Янг Бойз" - "Маккабі" Хайфа
- 22:00 "Галатасарай" - "Мольде"
Середа, 30 серпня
- 22:00 АЕК - "Антверпен"
- 22:00 "Копенгаген" - "Ракув"
- 22:00 ПСВ - "Рейнджерс"
Ліга чемпіонів. Результати перших матчів 4-го раунду кваліфікації
- "Брага" - "Панатинаїкос" - 2:1
- "Маккабі" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0
- "Мольде" - "Галатасарай" - 2:3
- "Антверпен" - АЕК - 1:0
- "Ракув" - "Копенгаген" - 0:1
- "Рейнджерс" - ПСВ - 2:2
Нагадаємо, переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Команди, які програють, потраплять до групового раунду Ліги Європи.
Чинним переможцем ЛЧ є англійський "Манчестер Сіті", який переміг у фіналі минулого сезону міланський "Інтер" з рахунком 1:0.