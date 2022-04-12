Київське "Динамо" зіграє свій перший благодійний поєдинок.

12 квітня "Динамо" проведе перший благодійний матч в рамках туру "Match for peace". "Біло-сині" зіграють проти польської "Легії". Гру прийме варшавський стадіон "Війська Польського".

Дивіться на УНІАН відеотрансляцію матчу "Легія" - "Динамо".

Початок поєдинку о 21:30 за київським часом.

Київське "Динамо" вирішило провести серію благодійних матчів проти європейських клубів, щоб зібрати гроші на допомогу Україні, яка бореться з військовою агресією Росії.

"Динамо" отримало дозвіл від українського уряду і в повному складі виїхало за кордон і почало тренувальний процес. Першим суперником підопічних Луческу стане варшавська "Легія", 15-разовий чемпіон Польщі.

У поточному сезоні чемпіонату Польщі "Легія" йде в середині турнірної таблиці, займаючи 9 місце. Варшавський колектив вже втратив шанси на єврокубки, відстаючи від топ-трійки на 20 балів.

Зазначимо, що у складі "Легії" виступають два екс-гравці "Динамо" - Ігор Харатін, а також Беньямін Вербич, який виступає за польський клуб на правах оренди.

Легія - Динамо. Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

Динамо Київ TV

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