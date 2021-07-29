"Чорноморець" орендував вже 13-го футболіста "Динамо".

"Чорноморець" оголосив про те, що взяв в оренду опорного півзахисника "Динамо" Мохамеда Кадірі.

Одеський клуб повідомив про це на своєму офіційному сайті.

Деталі контракту й терміни оренди не розголошуються.

"Біло-сині" цим літом вже відправили в оренду до "Чорноморця" цілу купу виконавців.

25-річний Кадірі перейшов до "Динамо" влітку 2019 року. Минулий сезон ганець провів в оренді в російському "Арсеналі". Кадірі зіграв в УПЛ всього 15 поєдинків та відзначився лише одним асистом.

Нагадаємо, що "Динамо" підписало найкращого бомбардира минулого сезону УПЛ.

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Автор: Артем Будрін