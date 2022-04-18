Фран Соль зробив добру справу.

Орендований у київського "Динамо" форвард "Ейбару" Фран Соль прийняв у себе вдома біженців з України.

"Будь-яка допомога – мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут – ваш. Слава Україні!", – написав іспанець українською мовою у твіттері.

30-річний Фран Соль в січні 2019 року підписав 5-річний контракт з "Динамо". За киян він забив лише три голи. У складі "біло-синіх" іспанець не закріпився через постійні травми. Згодом його відпустили на батьківщину в оренду до "Тенеріфе", а тепер у "Ейбар".

Соль є вихованцем мадридського "Реала".

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