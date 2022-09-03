Несподіваний трансфер.

34-річний бразильський захисник Марсело став футболістом "Олімпіакоса".

Про це грецький клуб повідомив у себе на офіційному сайті.

Марсело підписав контракт з чинними чемпіонами Греції на один рік з опцією продовження ще на один.

Відео дня

Зауважимо, Марсело грав за "Реал" з 18 років. За 15 років у клубі він виграв 25 трофеїв. Він є рекордсменом клубу за кількістю завойованих титулів. Попередній рекорд належав Франсіско Хенто, який виграв 23 трофеї з "Реалом".

Марсело: досягнення в кар'єрі

Марсело виступав за "Реал" з 2007 року. За цей час він провів 545 матчів за клуб у всіх турнірах, в яких записав до свого активу 38 голів і зробив 103 результативні передачі.

Бразилець шість разів перемагав у чемпіонаті Іспанії, двічі брав Кубок Іспанії, п'ять разів - Суперкубок Іспанії, п'ять разів - Лігу чемпіонів, тричі - Суперкубок УЄФА, а також чотири рази вигравав Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Бразилії Марсело зіграв 58 матчів, в яких забив шість голів.

Вас також можуть зацікавити новини: